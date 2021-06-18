شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يحتفل بزفافه غدًا وإلغاء حفل "الحناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد عبد الغني، مدافع نادى الزمالك، الاحتفال بزفافه، غدًا السبت، مع إلغاءه لحفل الحناء، الذى كان مُقررًا له مساء اليوم الجمعة، فى مسقط رأسه بمنطقة الأميرية، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسيًا مع الأبيض فى مباراته أمام أسوان، التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

جاء فوز الزمالك على أسوان ليواصل الفريق الأبيض تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 16 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا فيما شارك فى مباراتين ببطولة دورى أبطال إفريقيا، فيما يستعد الأبيض لخوض مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، أكد محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن المنافسة انحسرت بين الأهلى والأبيض فى بطولة الدورى الممتاز، مشددًا على أن لاعبى الفريق الأبيض أدوا بشكل ممتاز خلال شوط المباراة الثانى أمام أسوان.

وعن فكرة دعم الزمالك بعدما قرر النادى فتح حساب بنكى لتلقى تبرعات 1911، نسبة إلى تاريخ تأسيس قلعة ميت عقبة، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا، قال الإتربى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوى المُذاع عبر قناة الزمالك، أن هذا الدعم جاء من محبى نادى الزمالك، وتم فتح الحساب، وهناك إقبال كبير، قائلاً: "تلقينا حولات من السعودية والإمارات وفرنسا وإيطاليا والمبالغ متفاوتة، وهذا الشىء لم نخترعه ولكن متواجد فى دول العالم كله وأمريكا والمشجعين يدعموا ناديهم"، مضيفًا: "هناك شخص تبرع بخمسه مليون جنيه رفض ذكر أسمه واللجنة ستقوم بتكريمه فى أسرع وقت".

أشار نائب رئيس الزمالك، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأرقام التى تلقاها حساب الزمالك فى الفترة المقبلة، قائلاً: "متفائل بالأرقام التى رأيناها اليوم، وفى يوم واحد تجاوزنا 300 ألف جنيه، بخلاف الـ 5 مليون جنيه، ولدينا أفكار كثيرة ستظهر كل فترة لتزيد من موارد نادى الزمالك"، متابعًا: "الدعم الذى سيأتى عن طريق الحساب البنكى سيكون لفريق كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية الأخرى بالنادى".