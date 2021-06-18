شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الإسماعيلى 4 / 3 ويتوج بالدورى بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 1994 نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت باستاد الإسكندرية لتحديد بطل النسخة رقم 36 للدورى، ليستعيد الأهلى لقبه المفضل بعد غياب 4 سنوات، متوجا بلقبه رقم 23، تقدم الأهلى بهدفين مبكرين انتهى بهما الشوط الأول، حيث تقدم محمد رمضان فى الدقيقة التاسعة من تمريرة ذكية لوليد صلاح الدين، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى فى الدقيقة 15 بيسراه من عرضية وليد صلاح الدين أيضا، لتمر الكرة فوق يد سعفان الصغير.

وفى الدقيقة 57 أهدر بشير عبد الصمد هداف الدورى ركلة جزاء احتسبها التونسى فتحى بوسته إثر لمسة يد على جمال السيد.

لم تمر سبع دقائق حتى ضاعف محمد رمضان النتيجة مسجلا هدفه الشخصى الثالث "هاتريك" برأسه من عرضية رضا عبدالعال، وفى الدقيقة 67 سجل البديل أيمن شوقى الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4 / 0 لصالح الأهلي.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سيطر الدراويش على مجريات المباراة وسجلوا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق البديل المخضرم عماد سليمان، وأحمد رزق، وأخيرا إيهاب جلال فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلى فى المباراة الفاصلة بقيادة الإنجليزى الآن هاريس كان مكونا من :

أحمد شوبير "كابتن الفريق"، مشير حنفى، جمال السيد، عمرو الحديدي، أسامة عرابي، ياسر ريان، هادى خشبة، رضا عبدالعال، وليد صلاح الدين (عادل عبدالرحمن)، الغانى أحمد فيليكس (أيمن شوقي)، محمد رمضان "فى آخر مبارياته الرسمية".

أما تشكيل الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة فكان مكونا من: سعفان الصغير، عاطف عبدالعزيز، أحمد رزق، حمزة الجمل، أيمن رجب، فوزى جمال، محمد فكرى الصغير، إيهاب جلال، عصام عبدالعال (قدرى لطفى)، بشير عبدالصمد، أحمد العجوز (عماد سليمان).