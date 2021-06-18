منتخب إسبانيا يعلن شفاء بوسكيتس من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب إسبانيا تعافي قائده سيرجيو بوسكيتس من الإصابة بفيروس كورونا بعد سلبية آخر مسحة طبية خضع لها أمس الخميس قبل 24 ساعة من مواجهة بولندا في يورو 2020.

وقال المنتخب الإسباني في بيانه اليوم الجمعة إن بوسكيتس سينضم لمعسكر الفريق من أجل السفر إلى إشبيلية لمواجهة بولندا غدا السبت في المباراة الثانية ببطولة كأس أمم أوروبا.

وأضاف أن لاعب برشلونة سيتمكن من العودة إلى المنتخب في الساعات القليلة المقبلة بعد استيفاء جميع البروتوكولات الصحية إثر شفاءه من كورونا وسلبية المسحة الطبية.

وقضى بوسكيتس (32 عاما) عشرة أيام في العزل الصحي ليغيب عن المباراة الافتتاحية لإسبانيا في اليورو أمام السويد بعد أن كشفت الفحوص التي خضع لها قبل انطلاق البطولة عن إصابته بعدوى كورونا.

يذكر أن منتخب إسبانيا تعادل في مباراة الجولة مع نظيره السويدي (0-0) يوم الإثنين الماضي، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف منتخب سلوفاكيا المتصدر بثلاث نقاط.