الأهلي يعلن خضوع بيكهام لفحص طبي قبل المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يخضع أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران الختامي للفريق في تونس مساء اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن نتيجة الفحص الطبي والآشعة التي يجريها بيكهام ستحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وإمكانية لحاقه بمباراة الترجي غدا السبت.

وأجرى بيكهام "آشعة سونار" أمس الخميس على العضلة الضامة، والتي أبعدته عن استكمال فقرات المران الجماعي للأهلي الذي أقيم أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس.

من جانبه، سيخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة لاختتام استعداداته لمواجهة الترجي.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق في الثامنة والنصف مساء بفندق إقامة البعثة في تونس.

ويستعرض المدير الفني الجنوب إفريقي خلال محاضرته مع اللاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الترجي من خلال لقطات الفيديو المجمعة لمباريات الفريق المنافس، ثم يقوم بتوجيه تعليماته الفنية وتحديد مهام اللاعبين في مواجهة الغد أمام بطل تونس.

ويواجه الأهلي فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.