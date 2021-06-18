هوملز: نجلي احتفل بهدفي العكسي خلال مواجهة فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم أن نجله احتفل بالهدف الذي سجله بالخطأ في شباك منتخب بلاده والذي أهدى المنتخب الفرنسي الفوز 1 / صفر في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم الثلاثاء الماضي.

واحتفل الطفل لودفيج هوملز البالغ من العمر ثلاثة أعوام، بالهدف الذي سجله والده خلال المباراة، حيث لم يدرك أنه هدفا لصالح الفريق المنافس.

وقال هوملز في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة :"أنا ممتن لأنه لا يعرف بعد الهدف العكسي. هو يعتقد أن وضع الكرة في الشباك يكون أمرا صحيحا دائما."

وأضاف :"قيل لي إنه احتفل. سيكون علي أن أشرح له الأمر."

وكان هوملز /32 عاما/ قد أسكن الكرة بالخطأ في شباك حارس المرمى مانويل نوير لدى محاولته التصدي لتمريرة من لوكاس هيرنانديز.

ويتأهب المنتخب الألماني لثاني مبارياته في البطولة الأوروبية والتي يخوضها غدا السبت في ميونخ أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب.