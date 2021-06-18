شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو مساء اليوم استعداداً للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبى الفريق فى الثامنة والنصف مساء اليوم بفندق إقامة البعثة فى تونس؛ استعدادا لمباراة الذهاب فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت.

ويستعرض المدير الفني للأهلي خلال محاضرته مع اللاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الترجي التونسي، من خلال لقطات الفيديو المجمعة لمباريات الفريق المنافس، ثم يقوم بتوجيه تعليماته الفنية وتحديد مهام اللاعبين في مواجهة الغد أمام بطل تونس.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام فريق الترجى التونسى فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة فى السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادى العقربى باستاد رادس فى تونس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وتسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.