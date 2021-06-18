شكرا لقرائتكم خبر عن من يرتدى شارة كابتن المنتخب بعد محمد صلاح؟.. حسام البدرى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عن اتفاقه مع نجوم المنتخب على أن يرتدى محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى شارة كابتن الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وترحيب جميع اللاعبين بذلك قبل إعلان القرار.

وقال البدرى، لـ"الخليج 365"، إنه حال غياب محمد صلاح عن المنتخب لأى سبب أو خروجه من الملعب سيتم تطبيق مبدأ الأقدمية فى الحصول على شارة الكابتن بعد محمد صلاح، وهناك حالة من الروح العالية بين اللاعبين فى هذا الأمر يستحقون الإشادة عليها.

وتابع أن الجميع شاهد مشهد تنازل محمد الننى عن شارة الكابتن لمحمد صلاح، دون ترتيب أو تنسيق وهذا ما يعكس حالة الحب والود بين جميع اللاعبين، وأن مصلحة المنتخب هى الأهم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.