شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يسلم استمارات الحافز الرياضى للاعبين لإرسالها لوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة توافر استمارات الحافز الرياضى للاعبين من طلبة المدارس فى الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من شهادات عربية وأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات وشهادة إتمام الثانوية الأزهرية وما يعادلها.

وطلب اتحاد السلة من اللاعبين الحضور لمقر الاتحاد لاستلام الاستمارات الخاصة بالحافز الرياضى لاستيفائها، على أن يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

وحدد مسئولو اتحاد كرة السلة يوم 7 يوليو المقبل كآخر موعد لتسجيل الاستمارات، لذلك طالب اللاعبين وأولياء الأمور سرعة استلام الاستمارارت حتى يتمكن اللاعبين من استيفائها وارسالها للوزارة قبل الموعد المحدد.

ويستعد اتحاد السلة لختام الموسم الرياضى بمنافسات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر، والتى تجمع الزمالك مع الاتحاد السكندرى ، أيام 20 و 22 و 24 و 26 و 28 يونيو الجارى ، لحسم بطل الدورى فى النسخة الحالية.