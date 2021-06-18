شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طلائع الجيش الأسبق يقترب من توقيع عقود تدريب أم صلال القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى الأسبق لطلائع الجيش من توقيع عقود تدريب فريق أم صلال القطرى، حيث من المتوقع أن يصل الدوحة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات مع النادى القطرى، وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو 2019، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل واستمر مع الفريق 125 يوماً قبل أن يرحل.

ويمتلك سيرجيو فارياس سيرة ذاتية رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.

وحقق المدرب البرازيلى أيضاً بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى كوريا عام 2009، ونجح فى التتويج مع الفريق ذاته بلقب دورى أبطال آسيا فى نفس الموسم، وتولى القيادة الفنية للأهلى السعودى والوصل الإماراتى والهلال السودانى.

وقاد فارياس فريق الهلال السودانى فى الفترة من 8 نوفمبر 2017 حتى إقالته من منصبه فى نهاية شهر مارس 2018.

المدرب البرازيلى ارتبط اسمه فى وقت سابق بناديى الزمالك والإسماعيلى ولكن لم تكلل المفاوضات بنجاح.

ويعد البرازيلى سيرجيو فارياس أفضل مدرب بقارة آسيا عام 2009 والرابع عشر عالميًّا، من قبل لجنة الإحصاء بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".