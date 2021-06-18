شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ بيكهام لحسم مشاركته فى مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق المران الختامى للفريق فى تونس مساء اليوم، استعدادا لمباراة الترجى التونسى فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غد السبت، على ملعب حمادى العقربى باستاد رادس.

وتحسم نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي يجريها اللاعب موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وإمكانية لحاقه بمباراة الترجي غدا السبت.

وأجرى بيكهام أشعة سونار أمس الخميس على العضلة الضامة والتى أبعدته عن استكمال فقرات المران الجماعى للأهلى، الذى أقيم أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس.

ويواجه الأهلى فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادى العقربي باستاد رادس فى تونس.