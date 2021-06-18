شكرا لقرائتكم خبر عن غياب دونجا عن الإسماعيلى أمام سموحة وعودة محمد حسن بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود عبد العاطى دونجا ارتكاز الإسماعيلى عن مواجهة سموحة المقبلة، والمقرر لها يوم 27 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة الــ27 ببطولة الدورى العام، جاء ذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء غزل المحلة والذى انتهى بانتصار الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة سموحة بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الزمالك بكأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدف دون رد ليودع البطولة.

منح الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاعبوا الفريق راحة من مران اليوم الجمعة، وذلك عقب الفوز الذى حققه الفريق على حساب غزل المحلة بثلاثية.

ويأتى قرار جلال لتفادى الإجهاد، حيث بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا خلال مواجهة المحلة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد النادى الإسماعيلى، ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارًا من غد السبت استعداداته لمواجهة سموحة.

وأبدى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى سعادته بتحقيق فريقه انتصار على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالأسبوع الــ26 ببطولة الدورى الممتاز ، موضحاً فى تصريحات عقب اللقاء "الفريق تطور بشكل ملحوظ وبات قادرا على تسجيل الأهداف فى أى توقيت".

وأتبع :”شيلونجو مهاجم مميز كان يحتاج فقط للثقة من أجل استعادة حساسية التهديف من جديد” ، واستكمل "لانزال نعانى من بعض النواقص التى ستكتمل مع الوقت للوصول المستوى الذى نأمل إليه".

وأتم حديثه قائلا : "أشكر الجماهير على دعمها ومساندتها على اللاعبين ونعدهم بأن القادم أفضل".