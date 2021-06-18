شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الاهلي من مثلث الرعب فى الترجي قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من خطورة فريق الترجى التونسى الذي يلتقيه المارد الاحمر في السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الابطال الافريقى، وحذر موسيماني بصفة خاصة من مثلث الرعب في صفوف باب سويقة الذي يضم حمدو الهونى وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان ، لاسيما أن الثلاثى يمثل السلاح الهجومى الأهم لبطل تونس وسيكون بمثابة الشوكة في حلق دفاع الاهلى في ظل امتلاك اللاعبين الثلاثة لقدرة كبيرة على اختراق أي دفاع بمراوغاتهم وخفة حركاتهم، ويعتمد عليهم معين الشعبانى مدرب الفريق للقيام بالهجمات الخاطفة والسريعة، وطالب موسيمانى دفاع الاهلى بالتحلى بالهدوء في مواجهة هجوم الترجى للخروج بالمباراة لبر الأمان انتظاراً لمباراة العودة بالقاهرة المقرر لها 26 يونيو الجارى.

وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.