شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم إيطاليا برأسية محمد حمص فى كأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 2009، قدم منتخب مصر واحدة من أجمل مبارياته عبر التاريخ بعدما فاز على نظيره الإيطالى بهدف دون رد سجله محمد حمص فى كأس القارات، وكان منتخب إيطاليا هو البطل المُتوج بالمونديال فى آخر نسخة وقتها، والمتربع على عرش اللعبة، إلا أن الفراعنة حققوا المفاجأة وقدموا أداءً راقياً استحق الإشادة والثناء تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاتة.

وسجل هدف المنتخب المصرى نجم الإسماعيلى فى ذلك الوقت محمد حمص، بضربة رأسية نموذجية إثر ركنية نفذها محمد أبو تريكة بإتقان شديد، وشهدت المباراة تألق حارس مرمى منتخب مصر حينها عصام الحضرى، الذى دافع عن مرماه ببسالة ونال إعجاب العديد من الصحف العالمية.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: هانى سعيد، أحمد سعيد "أوكا"، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض.

خط الوسط: محمد شوقي، حسنى عبد ربه، محمد حمص.

الهجوم: محمد زيدان، محمد أبوتريكة.

وشارك أحمد سمير فرج وأحمد حسن وأحمد عيد عبد الملك بدلا من سيد معوض وأحمد فتحى ومحمد زيدان على الترتيب.

ربما يعتبر هدف حمص من أكثر الأهداف التى علقت فى ذهن الجماهير المصرية، مع التعليق الأشهر لـ"حازم الكاديكى" وفرحته بالهدف الذى لا ينسى.

وأقيمت بطولة كأس القارات فى جنوب أفريقيا من الفترة 14 يونيو إلى 28 من الشهر نفسه، والذى أظهر منتخب مصر فيها أداء مشرفاً امام البرازيل رغم الهزيمة 4-3، وفوزه على إيطاليا الذى يعتبر من أهم نتائج المنتخبات العربية فى هذه البطولة، فيما خسر الفراعنة مباراتهم الأخيرة أمام الولايات المتحدة ليودعوا البطولة.