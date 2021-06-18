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بيليه يشيد بنيمار بعد الاقتراب من رقمه الأسطوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمواطنه المهاجم بعدما قاد الأخير المنتخب البرازيلي إلى انتصاره الثاني على التوالي في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وكتب بيليه /80 عاما/ على "انستجرام" : "مثل كل البرازيليين ، أشعر بالسعادة في كل مرة أراه (نيمار) يلعب فيها".

وسجل نيمار الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي في المباراة التي فاز فيها على نظيره البيروفي 4 / صفر مساء الخميس.

ورفع نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، رصيده مع المنتخب البرازيلي إلى 68 هدفا ليواصل الاقتراب من رقم الأسطورة بيليه الذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيل في 92 مباراة دولية.

وأوضح بيليه أن نيمار يمكنه الوصول إلى نفس رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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