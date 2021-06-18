رئيس نادي الزمالك: لم نتلقى أي رد من ساسي أو وكيله حتى الآن ومستعدون لتلبية طلباته

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أزمات النادي مؤخرًا، وخاصة الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول.

وقال لبيب، في تصريحات تليفزيونية: “نادي الزمالك تسويقيًا لا يحصل على المبلغ الذي يستحقه، ونحن سنبدأ في ملف تجديد عقود نجوم فريق الكرة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: “مستعدون للاستماع لطلبات فرجاني ساسي وتنفيذها وفقًا لإمكانيات النادي”، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي رد من ساسي أو وكيله في الفترة الأخيرة".



وتابع: "سددنا دفعة كبيرة من مُستحقات لاعبي الفرق الرياضية، وهناك مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال ثلاثة أسابيع، والأموال التي سيتلقاها النادي من التبرعات، سيتم صرفها على الفرق الرياضية".

واختتم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قائلًا: "مجلس الإدارة الحالي وفّر 100 مليون جنيه فور توليه المسؤولية، وأن نادي الزمالك (مابيشحتش)، ولدينا العديد من الأفكار لتنمية موارد القلعة البيضاء، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة يمتلك من الشجاعة ما يؤهله لتنفيذ أي فكرة لتنمية موارد النادي".