نقاش ناري بين سيف زاهر وطارق يحيى بسبب فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر - دار حوار ساخن بين طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق والإعلامي سيف زاهر بشان فرجاني ساسي نجم الفريق والذي أعلن عن رحيله عقب انتهاء عقده مع الفريق

ودافع "يحيي" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية “اون تايم سبورت” عن فرجاني ساسي مؤكدا انه قدم الكثير للفريق وساهم في تحقيق عدد من البطولات مشددا ان حب الجماهير لن يتاثر برحيله عن الفريق باسلوب غير للائق

وأضاف : فرجاني عقده انتهى مع الفريق ومن حقه التوقيع لاي فريق اخر بمقابل مادي يراه مناسبا مشددا ان ساسي لم يقم باهانه الزمالك او الاساءه له بالرحيل عن الفريق

وتابع: ساسي من الممكن ان يجدد عقده مع الزمالك في اي وقت خاصه وانه لم يتعاقد مع فريق جديد حتى الان

من جانبه هاجم الإعلامي سيف زاهر "ساسي" مؤكدا ان الزمالك قيمة كبيره وجماهير الفريق كنز لا يعوض مشددا ان ساسي لم يعلن عن موقفه بشكل صريح من قبل وترك الجميع ينتظر تجديد تعاقده

وأضاف ان في حال ضياع لقب الدوري من الزمالك سيكون ساسي احد اهو اسباب الهزيمة مشددا ان الجماهير بكل تاكيد ستتاثر وسيفقد ساسي حب الجماهير له