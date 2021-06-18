مدحت شلبي: الزمالك مديون بـ17 مليون دولار.. ولن يشارك في إفريقيا الا بعد سداد الديون

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي مدحت شلبي صدمة لجماهير نادي الزمالك بشأن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، خاصة أن الزمالك يقترب بشدة من المشاركة بعد المنافسة الشرسة على المركز الأول في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

وقال "شلبي" خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم" أن الاتحاد الأفريقي قرر عدم مشاركة أي نادي في أي مسابقة أفريقية خلال الموسم المقبل في حال وجود ديون، والزمالك عليه 17 مليون دولار.

وتابع: كان اللي في عونك يا زمالك، وكان الله في عون مسؤوليك يا زمالك، وعشان كده لما فتحوا حساب لنادي الزمالك دعمنا هذا الكلام وقولنا إنه صح 100%، وإن لم يسدد هذه الديون "كاف" مبيهزرش، قال محدش هيشارك لو عليه ديون.

وأختتم "شلبي" حديثه قائلا : الكاف لن يرجع في كلامه، ما دام قال الكلمة دي هتتنفذ هتتنفذ، وعرفت لما كان محمود الخطيب بيحط حجر الأساس لاستاد الأهلي الجديد الاستاد محتاج أرقام فلكية وشاور لنفس المعنى اللي راحله نادي الزمالك.