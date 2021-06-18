يورو 2020: تحذير من فرض غرامات على الفرق التي يبعد لاعبوها المشروبات خلال مؤتمر صحفي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ألمح منظمو بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 ، إلى احتمال فرض غرامات على الفرق المشاركة في حال قام لاعبوها باستبعاد المشروبات الراعية للمسابقة، خلال المؤتمرات الصحفية.

وكان كابتن منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو أزاح من أمامه زجاجتي كوكا كولا خلال مؤتمر صحفي، وحثّ الناس على شرب الماء.

وفي اليوم التالي، قام لاعب وسط منتخب فرنسا بول بوغبا بالحركة ذاتها، مبعداً زجاجة جعة علما بأنه مسلم ملتزم. واستبدل اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي كوكا كولا بالماء يوم الأربعاء.

وقال منظمو البطولة يوم الخميس، إن" الاتحاد الأوروبي ذكّر الفرق المشاركة، بأن الشراكات جزء من إنجاز البطولة لضمان تطوّر كرة القدم في أنحاء أوروبا، بما في ذلك للنساء والشباب".

وقال مدير يورو 2020 مارتن كالين، إنّ اللاعبين "مجبرون بحسب العقود مع اتحاداتهم على الالتزام بقواعد البطولة".

ومع ذلك أبدى كالين تفهمه لقيام لاعبين مثل بوغبا، بعمل كهذا لأسباب تتعلق بمعتقدات دينية.

وأشار كالين إلى "احتمال" اللجوء إلى الإجراء التأديبي.

وذكّرت الفرق تذكير بالقوانين التي تتضمنها العقود التي وقّعتها.

ولا ينوي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض غرامات مباشرة على اللاعبين، ويخضع أي نوع من العقوبات إلى تقدير اتحادات كرة القدم الوطنية.

وقال كالين: "نحن لا نفرض غرامات على اللاعبين مباشرة من جانب يويفا، سنفعل ذلك دائمًا من خلال الاتحاد الوطني المشارك، وبعد ذلك يمكنهم أن يقرروا إن كانوا سيعاقبون اللاعب".