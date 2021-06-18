الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يجر نتس الى مباراة سابعة حاسمة

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لوس انجليس (الولايات المتحدة): فرض ميلووكي باكس على ضيفه بروكلين نتس مباراة سابعة حاسمة في سلسلة مواجهتهما في نصف نهائي المنطقة الشرقية لـ"بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بالفوز عليه 104 89 الخميس.

وكان نتس بحاجة الى حسم هذه المباراة في معقل باكس كي ينهي السلسلة لصالحه والتأهل بالتالي الى نهائي المنطقة، وذلك بعدما فاز الثلاثاء 114 108 بفضل جهود كيفن دورانت الذي حمل الفريق على كتفيه بغياب كايري إيرفينغ لالتواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة، بتحقيقه "تريبل دابل" خرافي بعدما سجل 49 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ورغم مواصلته التألق الخميس بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة، لم يتمكن دورانت من تجنيب نتس الهزيمة الثالثة في هذه السلسلة التي عجز خلالها أي من الفريقين عن الخروج فائزاً من ملعب منافسه.

وفي ظل استمرار المردود المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن الذي سجل 16 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات في ثاني مشاركة كاملة له في هذه السلسلة التي تعرض في دقيقتها الأولى لإصابة عضلية، بدا نتس عاجزاً تماماً الخميس أمام مضيفه لدرجة أنه لم يتقدم في المباراة لمرة واحدة.