شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن تأخر استنساخ محمد صلاح: كورونا هي السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن سبب تأخر ظهور موهبة جديدة في قلعة الجبل الأخضر منذ احتراف فراري الفراعنة محمد صلاح، نجم المقاولون السابق وليفربول حالياً، وقال عادل في تصريحات خاصة: المقاولون لديه الكثير من المواهب، ولكن ظروف انتشار وباء كورونا عطل لدينا فرص الحصول على تأشيرات لسفر لاعبينا لإجراء فترات معايشة مع أندية أوروبا.

أضاف: تجربة محمد صلاح كانت فريدة وكل لاعب له تجربته الخاصة ولا يوجد لاعب يشبه الآخر، ولكن الفترة القادمة ستشهد تطوراً في قطاع الناشئين ونسعى لتسويق لاعبينا ومنحهم فرصة أكبر في أوروبا لتعود تجاربهم بالفائدة على المنتخبات القومية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.