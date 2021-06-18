شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة مساء اليوم الجمعة ، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة القناة بالإسماعيلية .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى ، بينما فاز الزمالك على الفيوم بنفس النتيجة ، أما الإتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس3/0 و طلائع الجيش على بتروجت 3/1 .

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش مع الإتحاد السكندرى فى لقاء تحديد صاحب برونزية الكأس فى الرابعة عصرا .

فينا كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له اليوم الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .

ويسعى الأهلى إلى حصد اللقب لمواصلة السيطرة المحلية بعد التتويج مؤخرا أمام الزمالك ، بينما يطمح الزمالك فى مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدورى و أفريقيا هذا الموسم ، فضلا عن الأخذ بالثأر من الفريق الأحمر الذى حقق الفوز فى مواجهتى الدور الأول و الثانى بالدورى .