أوساكا لن تشارك في بطولة ويمبلدون

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لوس انجليس : تغيب اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا عن بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بعد أن كشفت مؤخرًا عن معركتها المستمرة مع الاكتئاب والقلق، وفق ما أعلن وكيلها الخميس.

وقال في رسالة الى وكالة فرانس برس "ناومي لن تخوض غمار ويمبلدون هذا العام. تمضي بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة. ستكون جاهزة للأولمبياد ومتحمسة للعب أمام جمهورها على ارضها" في طوكيو.

وكانت أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى انسحبت بعد الدور الاول في رولان غاروس الفرنسية منذ قرابة اسبوعين بسبب تداعيات قرارها مقاطعة وسائل الإعلام.

وكان منظمو ويمبلدون أعلنوا الاربعاء ان ابنة الـ23 عامًا ستشارك في البطولة التي تنطلق في 23 الشهر الحالي.

وقالت سالي بولتون المديرة التنفيذية لنادي عموم إنكلترا "حتى هذا الوقت، لقد دخلت في البطولة ولم نتلق تأكيدًا بأنها لن تنافس".

قرار مقاطعة الإعلام

وتتصدر أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى العناوين منذ انسحابها من رولان غاروس بعد قرارها مقاطعة الإعلام. تم تغريمها 15 الف دولار من قبل المنظمين الذين هددوا بإقصائها من البطولة في حال عدم التزامها بواجباتها الاعلامية، ما دفع باليابانية الى الانسحاب.

وأعلنت لاحقًا ايضًا انسحابها من دورة برلين الالمانية ما أثار الشكوك حول مشاركتها في ويمبلدون التي خرجت من دورها الثالث عامي 2017 و2018 والاول في 2019، فيما ألغيت العام الفائت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا انسحابه من ويمبلدون المتوج بلقبها عامي 2008 و2010 والأولمبياد المتوج بذهبيته في بكين 2008 في الفردي وفي ريو دي جانيرو 2016 في الزوجي.

وأفاد "الماتادور" الإسباني الفائز بـ 20 لقبًا في الغراند سلام "قررت عدم المشاركة هذا العام في ويمبلدون والألعاب الأولمبية في طوكيو. ليس أبدا قراراً سهلاً لاتخاذه ولكن بعد ان استمعت إلى جسدي وتباحثت (بالأمر) مع الفريق، فهمت انه القرار الصحيح".