شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلي يضع خطة إسقاط الترجى التونسى بدوري الأبطال فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس، استعدادا لمباراته ضد الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الابطال الافريقى، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تونس.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلائم مع طريقة لعب الترجى بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشر على المرمى والهجمات المرتدة السريعة، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع الترجى وهز شباكه لتعزيز أمال المارد الأحمر في بلوغ المباراة النهائية لدوري الابطال للموسم الثانى على التوالي.

أفكار كثيرة تدور في ذاكرة بيتسو موسيماني حول الخطة وأسلوب اللعب الذي ينوي تطبيقه في مباراته ضد الترجى التونسى من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها النسور الحمر تحت قيادته، باعتبار أن مواجهة رادس فاصلة في مشوار الأهلي نحو الصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى الذى يحمل لقبه.

وينتظر أن يجرى موسيمانى تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى لاسيما مع تعافى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من الإصابة وبالتالى سيعتزم موسيمانى إعادته للجبهة اليسرى كما يحسم موقف الجبهة اليمنى في غياب محمد هانى للإصابة فيما بات أفشة جاهزاً للمباراة بعد تعافيه من الإصابة.