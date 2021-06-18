شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. وادى دجلة يستدرج الجونة فى ختام الجولة 26 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الجونة على ستاد الاهلى والسلام فى السابعة مساء فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها غزلان دجلة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة سلبياً مع الزمالك في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني المؤقت لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للنجاة من شبح الهبوط الذى يلاحقهم من بداية المسابقة، مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث لإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتعديل وضع الفريق بجدول الدوري.

في المقابل طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بإستغلال تراجع أداء وادى دجلة هذا الموسم مشدداً على صعوبة المباراة ومؤكداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل وهز شباك المنافس للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة.