شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول 16 منتخبا للمشاركة فى البطولة العربية مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل وصول المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنطلق يوم الأحد المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

حدد مسئولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003، افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الجاري بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا بإستاد القاهرة.

كما تقرر إقامة المباراة الثانية للمنتخب أمام الجزائر يوم 23 يونيو ثم موريتانيا في الجولة الثالثة يوم 26 في الرابعة عصراً.

وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.