رضا عبد العال : شيكابالا نقطة التحول في المباراة .. وأحمد عيد لا يصلح نهائياً للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول أمام أسوان مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة .

وأضاف "عبد العال" خلال حواره ببرنامج ''البريمو' المذاع عبر فضائية "Ten '': الشوط الأول من مباراة الزمالك و أسوان كان عبارة عن ''عك كروي'' كما أن هناك علامات استفهام حول التشكيل الأساسي الذي خاض به الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة وعلى رأسهم مروان حمدي و أحمد عيـد ، ولم يتحسن

الآداء إلا بدخول نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا الذي أظهر بصماته سريعاً ونجح في المساهمة في الهدفين الثاني والثالث للقلعة البيضاء .

وتابع: أحمد عيد لا يصلح نهائياً للعب بصفوف الزمالك ، ولا أعلم كيف تم تصعيد هذا اللاعب من قطاع الناشئين بالنادي ، فهو بعيد كل البعد عن مواصفات الظهير الأيمن الذي يليق بالفريق الأبيض .