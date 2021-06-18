نائب رئيس نادي الزمالك: النادي مش محتاج "تبرعات"..ده دعم من محبي النادي

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك ، أن اللجنة المعينة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب نجحت في توفير مبلغ مائة مليون جنيه في فترة وجيزة للغاية ، كما تمكنت اللجنة من تسديد جزءًا كبيراً من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي .

وأضاف "الإتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''البريمو'' المذاع عبر فضائية "Ten'': اللجنة المعينة تخوض مهمة صعبة في الحفاظ على القوام الأساسي لفريق كرة القدم ومختلف الألعاب الأخرى ، وبالفعل نجحنا في سداد جزءًا كبيراً من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، بالإضافة إلى التعاقد مع سيف الدرع نجم كرة اليد.

وتابع: الحساب البنكي الخاص بنادي الزمالك تم إنشاؤه مساء أمس ، وهو عبارة عن دعم من كل مشجع مقتدر محب لكيان النادي ، وليس تبرعاً ، كما أنها فكرة متواجدة ويُعمل بها في العديد من الأندية الأوروبية .