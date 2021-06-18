شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موسيمانى يتحدث عن موقعة رادس بين الاهلى والترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، عن مباراة الفريق أمام الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الابطال الافريقى، ويحضر موسيمانى وأحد لاعبى الفريق المؤتمر الصحفى الذى يعقد فى استاد حمادة العقربى برادس للحديث أمام الإعلام عن مباراة بطل تونس ورؤيته للمباراة وكل التفاصيل المتعلقة بالجوانب الفنية للقاء.

وضرب الأهلي والترجي التونسى موعدًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذه المرة في الدور نصف النهائي من نسخة 2020-2021، ويلعب المارد الأحمر ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس غداً السبت، قبل أن يخوض لقاء العودة في مصر فى 26 يونيو الجارى، بعدما عبر المارد الأحمر عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.