شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ وعدلى يمثلان الأهلي اليوم فى الاجتماع الفنى لمباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل اليوم الجمعة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، المارد الاحمر في الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الابطال الافريقى ،ويشارك في الاجتماع الفني مسئولو الترجي التونسي ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

وأسند الكاف للجنوب إفريقى فيكتور جوميز لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلى والترجى، بينما يكون الزامبى جانى سيكازوى حكما لتقنية الفيديو VAR.

كما قرر الكاف تعيين الكاميرونى اليوم ناينت حكماً للساحة فى لقاء الأهلى والترجى على ملعب الأهلى والسلام 26 يونيو، على أن يكون المغربى رضوان جيد فى غرفة VAR.

ويرفع الأهلى شعار "رد الاعتبار" خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والحالية، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من البطولة للعام الثانى على التوالي ردا لاعتباره بعد السقوط المدوى بخماسية على ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا، لتتحول مواجهته معه لمباريات الثأر وهو ما نتج عنها الإطاحة به خارج البطولة.

وتكرر نفس الأمر في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد المغربى، الذى حرم المارد الأحمر من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، ليعود الأهلى ويثأر منه ويهزمه ذهابا وإيابا بـ5/1 في مجموع المباراتين.

وحاليا يواجه الأهلى نظيره الترجي الذى حرم الأهلى من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2018، بعدما أسقط الأهلى بثلاثية نظيفة في مباراة إياب النهائي بعدما فاز الأهلى في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فهل يواصل الأهلى رد اعتباره من الفرق التي سقط أمامها ويطيح بالترجى التونسى من البطولة ويصل للنهائى، هذا ما ستكشف عنه مباراتي 19 و26 يونيو الجاري.