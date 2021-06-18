شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يشيد بثاني صفقات اليد للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بصفقة محمد مودي الوافد الجديد للنادي واعتبره حسين ذكي المدير الفني صفقة ناجحة وإضافة قوية.

ووقع محمد البسيوني الشهير بـ«مودي» على عقود انضمامه للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وتعاقد الزمالك مع «مودي» لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. ويعد مودي ثاني صفقات فريق اليد بعد التعاقد مع سيف الدرع.