شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك : لدينا مهمة صعبة للحفاظ علي نجوم فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المعينة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب نجحت في توفير مبلغ مائة مليون جنيه في فترة وجيزة للغاية، كما تمكنت اللجنة من تسديد جزءًا كبيراً من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي.

وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية، إن اللجنة المعينة تخوض مهمة صعبة في الحفاظ على القوام الأساسي لفريق كرة القدم ومختلف الألعاب الأخرى، وبالفعل نجحنا في سداد جزءًا كبيراً من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى التعاقد مع سيف الدرع نجم كرة اليد.

اختتم الإتربي: الحساب البنكي الخاص بنادي الزمالك تم إنشاؤه مساء أمس، وهو عبارة عن دعم من كل مشجع مقتدر محب لكيان النادي، وليس تبرعاً، كما أنها فكرة متواجدة ويُعمل بها في العديد من الأندية الأوروبية.