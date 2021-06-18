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«تعاقده مع الإسماعيلي 6 أشهر فقط».. حقيقة انتقال إيهاب جلال لقيادة بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال لم يتخذ القرار النهائي سواء بالاستمرار مع الدراويش في الموسم المقبل من عدمه.

وقال حمد في تصريحات تليفزيونية: «تعاقُدنا مع الإسماعيلي لمدة ستة أشهر فقط وينتهي بنهاية الموسم الجاري، ثم سنتخذ القرار النهائي، ولا أعلم حقيقة تلقي الكابتن إيهاب جلال عرضاً من إدارة نادي بيراميدز لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل، فنحن ملتزمون بتعاقدنا مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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