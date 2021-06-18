شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يطالب برحيل هذا اللاعب عن الزمالك : «لا يصلح نهائياً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول أمام أسوان مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «الشوط الأول من مباراة الزمالك وأسوان كان عبارة عن (عك كروي) كما أن هناك علامات استفهام حول التشكيل الأساسي الذي خاض به الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة، وعلى رأسهم مروان حمدي وأحمد عيـد، ولم يتحسن الأداء إلا بدخول نجم الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا الذي أظهر بصماته سريعاً ونجح في المساهمة في الهدفين الثاني والثالث للقلعة البيضاء».

اختتم عبدالعال: «أحمد عيد لا يصلح نهائياً للعب بصفوف الزمالك، فلا أعلم كيف تم تصعيد اللاعب من قطاع الناشئين بالنادي، فهو بعيد كل البعد عن مواصفات الظهير الأيمن الذي يليق بالفريق الأبيض ولابد من رحيله».