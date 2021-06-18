شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة "كأس الفراعنة" الدولية للجمباز الإيقاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الجمعة ، بطولة "كأس الفراعنة" الدولية للجمباز الإيقاعي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام ، بمشاركة 12 دولة وهم "أذربيجان - أوكرانيا - جورجيا - ملدوفا - اليونان - المجر - بولندا - إيطاليا - لبنان - روسيا - أوزبكستان - ومصر البلد المضيف" بإجمالي 373 لاعبًا.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة، حيث تم إجراء مسحة طبية لجميع الوفود المشاركة في البطولة .

وأكد ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة ،مشيراً إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية.

وأضاف "أمين" أن مصر نجحت في إبهار العالم من خلال تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني والذي أقيم على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.

فيما أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة "كأس الفراعنة" الدولية للجمباز الإيقاعي، مؤكداً أن مصر تمتلك عدد من المنشات الرياضية على أعلى مستوى جعلتها قبلة البطولات القارية والدولية في الأونة الاخيرة.

مضيفاً أن البطولة تعد فرصة ذهبية للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك في منافسة دولية، الأمر الذي يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية.