شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وبيرو في كوبا امريكا 2020..هجوم ناري للسامبا

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وبيرو ببطولة كوبا أمريكا 2020، ضمن مباريات اليوم الجمعة 18-6-2021، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، والتي بدأت في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت جرينيتش.

تغلب المنتخب البرازيلي على ضيفه البيروفي بنتيجة 4/صفر، ليواصل اعتلاء صدارة المجموعة B برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب كولومبيا الذي فاز في لقاءه الأول على الإكوادور قبل أن يتعادل مع فنزويلا في الجولة الثانية يوم أمس الخميس.

ولا تزال فرص بيرو قائمة لتحقيق التأهل، حيث لم يلعب الفريق أي مباراة قبل مواجهته للبرازيل، وسيواجه خلال الأيام القادمة كل من كولومبيا وفنزويلا والإكوادور.

راقصو السامبا انهوا الشوط الأول من مواجهة بيرو بهدف نظيف سجله ظهير نادي يوفنتوس الايطالي أليكس ساندرو في الدقيقة 12 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لعرضية مهاجم مانشستر سيتي جابريل جيسوس.

وخلال الشوط الثاني استقبلت شباك بيرو ثلاثة أهداف رائعة من البرازيل، في استعراض عضلات واضح من السامبا لما وصلت إليه من قوة هجومية في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب تشيتشي.

وترك نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور بصمة واضحة على الأداء الهجومي لراقصي السامبا في هذه المباراة بكثرة التسديد والاختراق بمهاراته الفائقة، إلا أن تأثيره تأجل حتى الشوط الثاني الذي شهد تسجيله لهدف قتل المباراة.

وجاء هدف البرازيل الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية من نيمار جونيور أطلقها من حوالي 24 ياردة، فور تسلمه لتمريرة من نجم وسط مانشستر يونايتد فريد، لتعانق الكرة أقصى الزاوية اليمنى.

وقبل تسجيل نيمار لهذا الهدف، كان حكم المباراة الارجنتيني “لوستاو” قد ألغى ركلة جزاء احتسبها لنيمار بعد سقوطه أثناء إلتحام مع المدافع “تابيا”.

وراجع الحكم لقطة سقوط نيمار جيدًا من خلال مطالعة تقنية الفيديو المساعد ، الفار، لمدة دقيقتين، حتى اتخذ القرار النهائي بإلغاء ركلة الجزاء.

ولم يحالف نيمار الحظ لإضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 82 عندما سدد ركلة حرة مباشرة بالقدم اليمنى، من حوالي 25 ياردة، مرت بمحازاة القائم الأيسر بياردة واحدة.

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من اللقاء أضاف منتخب البرازيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق إيفرتون ريبيرو وريتشارلسون في الدقيقتين 89 و92.

وبات نيمار بعد هذه المباراة، على بُعد 9 أهداف ويعادل عدد أهداف الملك بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل على الاطلاق.

شاهد فيديو اهداف البرازيل امام بيرو