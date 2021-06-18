كوبا امريكا 2020 | قطار البرازيل يدهس بيرو، ونيمار يترك بصمة جديدة تقربه أكثر من بيليه

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وبيرو في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2020، ضمن مباريات اليوم الجمعة 18-6-2021، والتي بدأت في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت جرينيتش.

تغلب المنتخب البرازيلي على ضيفه البيروفي بنتيجة 4/صفر، ليواصل اعتلاء صدارة المجموعة B برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب كولومبيا الذي فاز في لقاءه الأول على الإكوادور قبل أن يتعادل مع فنزويلا في الجولة الثانية يوم أمس الخميس.

ولا تزال فرص بيرو قائمة لتحقيق التأهل، حيث لم يلعب الفريق أي مباراة قبل مواجهته للبرازيل، وسيواجه خلال الأيام القادمة كل من كولومبيا وفنزويلا والإكوادور.

وأنهى راقصو السامبا الشوط الأول من مواجهة بيرو بهدف نظيف سجله ظهير نادي يوفنتوس الايطالي أليكس ساندرو في الدقيقة 12 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لعرضية مهاجم مانشستر سيتي جابريل جيسوس.

وخلال الشوط الثاني أضافت البرازيل ثلاثة أهداف رائعة في استعراض عضلات واضح من السامبا لما وصلت إليه من قوة هجومية في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب تشيتشي.

وترك نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور بصمة واضحة على الأداء الهجومي لراقصي السامبا في هذه المباراة بكثرة التسديد والاختراق بمهاراته الفائقة، إلا أن تأثيره تأجل حتى الشوط الثاني الذي شهد تسجيله لهدف قتل المباراة.

وجاء هدف البرازيل الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية من نيمار جونيور أطلقها من حوالي 24 ياردة، فور تسلمه لتمريرة من نجم وسط مانشستر يونايتد فريد، لتعانق الكرة أقصى الزاوية اليمنى.

وقبل تسجيل نيمار لهذا الهدف، كان حكم المباراة الارجنتيني “لوستاو” قد ألغى ركلة جزاء احتسبها لنيمار بعد سقوطه أثناء إلتحام مع المدافع “تابيا”.

وراجع الحكم لقطة سقوط نيمار جيدًا من خلال مطالعة تقنية الفيديو المساعد ، الفار، لمدة دقيقتين، حتى اتخذ القرار النهائي بإلغاء ركلة الجزاء.

ولم يحالف نيمار الحظ لإضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 82 عندما سدد ركلة حرة مباشرة بالقدم اليمنى، من حوالي 25 ياردة، مرت بمحازاة القائم الأيسر بياردة واحدة.

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من اللقاء أضاف منتخب البرازيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق إيفرتون ريبيرو وريتشارلسون في الدقيقتين 89 و92.

وبات نيمار بعد هذه المباراة، على بُعد 9 أهداف ويعادل عدد أهداف الملك بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل على الاطلاق.

ونقل بث مباشر مباراة منتخب البرازيل وبيرو، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

واستقبلت البرازيل منتخب بيرو على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا، وأكد رفاق نيمار خلال هذه المقابلة بأن قطارهم عازم على تجاوز جميع الخصوم خلال دور المجموعات من أجل المنافسة على اللقب.

ويمر منتخب البرازيل بفترة استثنائية رائعة، حيث حقق 9 انتصارات متتالية بعد مباراة اليوم، منهم 7 انتصارات في تصفيات كأس العالم 2022، جعلته يتصدر التصفيات التي تقام بنظام الدوري، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الارجنتين”.

ويمتد تاريخ المواجهات المباشرة بين البرازيل وبيرو إلى 49 مباراة، كانت الغلبة فيها لراقصي السامبا بـ35 انتصار، مقابل 5 انتصارات للانكا، وسيطر التعادل على 9 مناسبات، في حين أن أكبر انتصار على الإطلاق كان لصالح السيليساو في عام 1997 في مباراة نصف النهائي (7-0).

وتعد نسخة كوبا أمريكا 2020 استثنائية بجميع المقاييس، حيث تقام بنظام المجموعتين على أن تضم كل مجموعة 5 منتخبات، على عكس المعتاد، وذلك بعد انسحاب الضيوف “أستراليا، وقطر” بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.