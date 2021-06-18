موعد مباراة عمان والصومال في تصفيات كأس العرب فيفا قطر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة عمان والصومال في تصفيات كأس العرب فيفا قطر 2021، ضمن الجولة الافتتاحية المؤهلة إلى مرحلة دور المجموعات المقرر له في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

يحين موعد مباراة عمان والصومال في البطولة العربية للمنتخبات يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وينقل لقاء منتخب عمان ضد منتخب الصومال على قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة على النايل سات، كما تنقل على قناة بين سبورت كونيكت عبر الانترنت، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطية الحية على موقعكم الخليج 365.

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة هذه المباراة السهلة على الورق بالنسبة للأحمر العماني.

وسيخوض رفاق عبد العزيز المقبالي مباراتهم الرابعة على التوالي في قطر منذ بداية الشهر الجاري، حيث لعبوا ثلاث مباريات متتالية في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

واستطاع المنتخب العماني الترشح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما ضمن مكانًا لنفسه في بطولة كأس أمم آسيا 2023 في الصين، بفضل تحقيقه للفوز على أفغانستان وبنجلادش في الجولتين الماضيتين.

ولم يخسر منتخب سلطنة عمان أي مباراة هذا العام من 7 مباريات ما بين مباريات ودية ورسمية، وجاءت تلك الخسارة الوحيدة أمام المنتخب القطري في تصفيات المونديال بهدف دون رد، وشهد اللقاء هفوات تحكيمية أثرت بصورة مباشرة على النتيجة النهائية للمباراة.

وتعادلت عمان وديًا مع منتخبات الأردن والهند، وانتصرت على تايلاند واندونيسيا، وخلال تلك المباريات تألق بصورة ملحوظة من صفوف الفريق الثلاثي “عبد العزيز المقبالي وخالد الهاجري وجميل اليحمدي”.

وكان آخر ظهور مؤثر بالنسبة لمنتخب الصومال على الصعيد الدولي في مباراتي ذهاب وإياب الدور التأهيلي إلى دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخب زيمبابوي يومي 6 و10 من سبتمبر 2019، واستطاع الفريق العربي المغمور تحقيق الفوز ذهابًا 1/صفر، لكنه خسر إيابًا 1/3 ليودع برأس مرفوعة أمام أحد المنتخبات الأفريقية المتمرسة على المشاركة في كؤوس أمم أفريقيا دون تقطع.

وفي حال تمكن المنتخب العماني أو الصومالي من عبور المباراة الفاصلة في كأس العرب فيفا قطر 2021، سيترشح للتواجد في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والعراق، بالاضافة إلى الفائز من مباراة البحرين والكويت في التصفيات التأهيلية.

وستخوض منتخبات عربية لها باع طويل مع كرة القدم غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأول مرة في التاريخ، بخلاف عمان ولبنان والأردن، توجد كذلك منتخبات البحرين والكويت وليبيا والسودان وموريتانيا.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.