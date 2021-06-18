شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يعلن إلغاء حفل زفافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إلغاء حفل زفافه الذي كان مقررًا له اليوم الجمعة.

كتب محمد عبدالغني، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«بعتذر لكلً الناس إلى كلمتنى عشان تنورنى في فرح كان نفسى افرح وسط حبايبى بس ظروف خارجة عن إرداتنا مفيش فرحً بكرة.. ربنا يفرح الناس كلها».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقق الفوز على أسوان، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو، هدفين والتونسي سيف الدين الجزيري.