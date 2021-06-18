شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: بيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك ويحتاج مدربا أجنبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمى، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن أروبارينا المدير الفنى لبيراميدز هو المسئول الأول عن تراجع نتائج الفريق، لذلك فالفريق يحتاج إلى مدير فنى أجنبى، لأنه لا يقل عن الأهلى أو الزمالك، ويمتلك مجموعة كبيرة من النجوم فى الفريق.

وأضاف عزمى فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت، أن أحمد عبد القادر لاعب سموحة لم يكن يعرفه أحد عندما كان فى الأهلى، ولكن عندما تمت إعارته لسموحة ظهر مستواه وتألق بشكل كبير، وأصبح "مكسر الدنيا .

وأشار أمير عزمى إلى أن تعامل أحمد سامى مدرب سموحة مع اللاعبين وثقته فيهم سبب فى ظهور مستوى اللاعبين، كما أن مصطفى فتحى لاعب الزمالك والمعار لسموحة ظهرت عليه شخصية المدرب، لذلك فإن استمرار عبد القادر وفتحى فى الفريق السكندرى ستكون صعبة، خاصة أن الزمالك منتظر عودة فتحى والأهلى منتظر عودة عبد القادر.

وعن إيهاب جلال قال أمير عزمى إن جلال من أفضل المدربين فى مصر، وكل مباراة يلعب بطريقة معينة، لذلك فشخصية الإسماعيلى مع جلال مختلفة.