شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: فرجانى ساسى لن يخسر حب جمهور الزمالك حتى بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن التونسى فرجانى ساسى لم يرحل حتى الآن من الزمالك ومن الممكن أن يعود ويجدد عقده مع القلعة البيضاء ما دام لم يوقع لأى نادي آخر.

وقال طارق يحيى خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فرجانى ساسى خد من الزمالك اللى هو عاوزه من جماهيرية وشعبية وسوق نفسه بشكل كبير، واختار مصيره بما يناسبه".

وأضاف طارق يحيى: "من حق فرجانى ساسى يفكر في مصلحته ولن يتأثر حب جمهور الزمالك لفرجانى ساسى حتى بعد رحيله لأنه أعطى للزمالك الكثير، والجماهير ستظل تعشق فرجانى".

وتابع: "هناك تفاوت في جميع عقود اللاعبين بأندية العالم، وكل لاعب بياخد على قدر ما يقدمه، وكل أندية العالم بها هذه التفصيلة والزمالك لو كان فرجانى ساسى جدد ماكنش هيحصل حاجة في أوضة اللبس".

وأوضح: "كارتيرون مدرب من المدربين الكبار، ويحتاج فترة لإعادة الزمالك لما كان عليه في الولاية الأولى، ومباراة أسوان أول مباراة يجتمع فيها الأداء مع النتيجة منذ عودته للزمالك".