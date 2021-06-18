شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى عن تبرعات الزمالك: الأهلى طلب من الجماهير المساهمة فى إنشاء الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت شلبي أن فتح الزمالك حسابا بنكيا لجمع أموال لدعم ومساندة النادى فى الأزمة المالية التى يمر بها ليس أمرا مستحدثا بل يوجد فى عدد كبير من أندية العالم.

وأضاف شلبى خلال برنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن النادى الأهلى طلب نفس الأمر عند إنشاء الاستاد الجديد ووضع حجر الأساس، حيث عرض شلبى فيديو لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال أحد المؤتمرات يقول فيها إنه غير قلق على تمويل استاد الأهلى لأن جماهيره تقف خلفه وتسانده، ولن تمانع فى المساهمة فى ذلك.

وعلق شلبى قائلا: "الكلام واضح الأهلى بيقول إن جماهيره هتساهم وتسانده وتدعم فى إنشاء الاستاد.. مش عيب أبدا".

وأعلن نادى الزمالك فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.