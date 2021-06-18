شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى التونسى يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلى: تم بيعها فى دقائق قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الترجى التونسى نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير لحضور مباراة الفريق أمام الأهلى المصرى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء غدٍ السبت، فى ذهاب مباريات الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



تذكرة مباراة الترجى والأهلى

ونشر حساب نادى الترجى التونسى، عبر حسابه على تويتر، صورة من تذكرة المباراة، صحبها بتعليق: "على الرغم من أن موقع بيع التذاكر عبر الإنترنت، لمباراة السبت ضد الأهلى، كان يتعذر الوصول إليه تقريبًا، لكن علمنا أن جميع التذاكر المعروضة تم بيعها فى غضون دقائق قليلة".





وسبق وأعلنت إدارة نادى الترجى التونسى أن عملية بيع تذاكر مباراة ذهاب الدور النصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، المحدد لها غدا السبت، فى تمام السادسة مساء على استاد رادس سوف تكون عبر الإنترنت.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق فى وقت سابق على حضور الجماهير لمباراة الذهاب على استاد رادس الأولمبى فى العاصمة التونسية، ومن المنتظر أن يحضر 5 آلاف مشجع فى مباراة السبت المقبل وسيكون عدد الجماهير أكبر هناك نظرا لزيادة سعة الملعب الذى يصل إلى 60 ألف متفرج.

وقال موقع شبكة إذاعة "mosaiquefm" التونسية إن أسعار التذاكر تم تحديدها ضمن 3 فئات الثالثة قيمتها 20 دينار تونسى "115 جنيها"، الثانية 30 دينار "170 جنيها"، الأولى 50 دينار "285 جنيها".

وأشار الموقع إلى أنه سوف يتم السماح لدخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر وفى نفس الوقت حاملة لإحدى الشهادات التالية شهادة تلقيح ضد كورونا فيروس أو شهادة تحليل سلبى (Test PCR) لا يتجاوز تاريخه 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة، أو شهادة تحليل سريع سلبى ستوفره إدارة الترجى الرياضى التونسى بصفة مجانية بملعب الشاذلى.