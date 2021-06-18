شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبدالله: عقد مصطفى محمد مع الزمالك حتى 2024 حال عدم استكمال مسيرة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، حقيقة أزمة عقد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراى التركى، وأزمة باتشيكو مدرب الفريق السابق.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عقد مصطفى محمد مستمر حتى 2024 ولا يزال عقده به سنتان حال الرجوع من الإعارة".

وأضاف إبراهيم عبد الله: "مسألة عقده الذى لم يفعل هو قبل خروجه للإعارة لـ جالاتا سراى اتفقنا على تجديد عقد مصطفى محمد، ولكن لم نصل لاتفاق حول قيمة راتب مصطفى محمد ليوقع اللاعب على بياض ولكن لم يفعل، ولكن مصطفى لديه عقد يمتد حتى 2024 بقيمة راتبه القديم".

وتابع: "أتمنى ألا يعود مصطفى محمد للزمالك ويكمل مسيرته الاحترافية بالخارج في أفضل الأندية الأوروبية".