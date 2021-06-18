شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: حساب الزمالك تلقى 300 ألف جنيه فى يوم وسنكرم صاحب التبرع بـ5 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن المنافسة انحسرت بين الأهلى والأبيض فى بطولة الدورى الممتاز، مشددًا على أن لاعبى الفريق الأبيض أدوا بشكل ممتاز خلال شوط المباراة الثانى أمام أسوان، بعدما التقى الفريقان مساء الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الأبيض تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 58 نقطة، مشيرًا إلى أن كل فوز يحققه الفريق سيكون بمثابة ضغط على المنافس.

وعن فكرة دعم الزمالك بعدما قرر النادى فتح حساب بنكى لتلقى تبرعات 1911، نسبة إلى تاريخ تأسيس قلعة ميت عقبة، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا، قال الإتربى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوى المُذاع عبر قناة الزمالك، أن هذا الدعم جاء من محبى نادى الزمالك، وتم فتح الحساب، وهناك إقبال كبير، قائلاً: "تلقينا حولات من السعودية والإمارات وفرنسا وإيطاليا والمبالغ متفاوتة، وهذا الشىء لم نخترعه ولكن متواجد فى دول العالم كله وأمريكا والمشجعين يدعموا ناديهم"، مضيفًا: "هناك شخص تبرع بخمسه مليون جنيه رفض ذكر أسمه واللجنة ستقوم بتكريمه فى أسرع وقت".

أشار نائب رئيس الزمالك، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأرقام التى تلقاها حساب الزمالك فى الفترة المقبلة، قائلاً: "متفائل بالأرقام التى رأيناها اليوم، وفى يوم واحد تجاوزنا 300 ألف جنيه، بخلاف الـ 5 مليون جنيه، ولدينا أفكار كثيرة ستظهر كل فترة لتزيد من موارد نادى الزمالك"، متابعًا: "الدعم الذى سيأتى عن طريق الحساب البنكى سيكون لفريق كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية الأخرى بالنادى".