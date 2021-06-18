شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لم أكن أعرف لاعبى الإسماعيلى لكن فوجئت بأدائهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، أن لاعبى الفريق يجتهدون ويبذلون أقصى ما لديها فى المباريات، وهو ما انعكس على نتائج الفريق فى الفترة الحالية.
وأضاف جلال فى تصريحات لبرنامج "مساء أون" على قناة "أون تايم سبورت": "أنه عندما توليت مهمة تدريب الدراويش ولم أكن أعرف اللاعبين ولم أتول تدريب عدد كبير منهم من قبل، لكن فوجئت بأدائهم ومستواهم حتى نجحنا فى تحقيق نتائج جيدة".
وأشار مدرب الإسماعيلى إلى أنه ما زال هناك وقت للاطمئنان على موقف الفريق فى بطولة الدورى وترتيبه بين الفرق، فالأهم هو المباريات المقبلة على مدار شهر كامل.
وحقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وأحراز أهداف الإسماعيلى كل من التونسى فخر الدين بن يوسف وشلونجو "هدفين"، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق فتحى مبروك من ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 ويحتل المركز الثالث عشر.