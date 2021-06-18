شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. استبعاد "عواد" من لقاء الزمالك وأسوان لأسباب عقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر مطلع بنادي الزمالك، مفاجأة، بأن استبعاد محمد عواد حارس الفريق الأبيض من مباراة أسوان، جاء لأسباب عقابية، مضيفًا إن إدارة النادي ستنتظر تقرير الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حول أسباب العقوبة التي جاءت على الحارس باستبعاده من لقاء أسوان في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وتابع المصدر ذاته أن جهاز الزمالك لم يعلن عن العقوبة وفضل أن يتم الإعلان إن الحارس لحقت به آلام في البطن لارتباط الفريق بالمواجهة مع أسوان على أن تكون العقوبة داخلية وليست معلنة في الوقت الحالي.

وتغلب الزمالك على أسوان بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

وبهذا الفوز يستمر الزمالك فى صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 58 نقطة، عقب خوضه 26 مباراة حقق خلال الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.