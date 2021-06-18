شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة معلول لـ موسيمانى وضحكة سليمان أبرز ملامح مران الأهلى استعدادا للترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لمران الفريق الأحمر على الملعب الفرعى لاستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء أبرزها نظرة اللاعب التونسى على معلول للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، وابتسامة وليد سليمان قبل انطلاق المران.

على صعيد متصل، عقد يتسو موسيمانى، محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلى الجماعى، مساء الخميس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، وحرص موسيمانى على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجى قبل انطلاق مران الأهلى الثانى، الذى أقيم مساء الخميس على الملعب الفرعى لاستاد حمادى العقربى بمدينة رادس.

وقاد بيتسو موسيمانى لاعبى الفريق فى فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم وقام موسيمانى بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.



ابتسامة وليد سليمان



أجاى وسعد سمير



موسيمانى وعلى معلول



الشناوى



حمدى فتحى