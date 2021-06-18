شكرا لقرائتكم خبر عن عروض محلية وخارجية لضم "مانو" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عبد الرحمن أشرف مانو، لاعب وسط فريق الأهلى مواليد 2000، عرض معايشة فى أحد فرق الدوري البرتغالى، بالإضافة إلى عرض آخر فى الدورى التشيكى عبر وكيل اللاعبين أحمد العربى، وما زال مانو يدرس العروض قبل اتخاذ قراره النهائى ومناقشة الأمر مع إدارة الأهلى.

وبات مانو هدفا للعديد من أندية الدورى الممتاز، وذلك عقب تألقه فى الفترة الماضية مع الفريق الأول بالأهلى ومشاركته فى أكثر من مباراة ودية، وحصوله على إشادة كبيرة من الجنوب أفريقى بيتسو موسميانى المدير الفنى للمارد الأحمر، والذى أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

كما تلقى اللاعب عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية على رأسها سموحة والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة، ولكن إدارة الأهلى لم تحسم مصير هذه العروض حتى الآن انتظارا لقرار المدير الفنى موسيمانى بشأن الإبقاء على اللاعب ضمن قائمة الفريق الأول فى الموسم الجديد من عدمه، خصوصا أنه يفضل الاعتماد على اللاعبين صغار السن.