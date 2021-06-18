سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبيَّن سلبية مسحة لاعبي الأهلي التي خضعوا لها صباح أمس الخميس استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع لاعبو الأهلي وجميع أعضاء البعثة لمسحة طبية في فندق الإقامة بتونس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وخاض الأهلي مرانه الثاني في تونس يوم الخميس على الملعب الفرعي الجديد باستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل في السادسة مساء على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26من الشهر الجاري.