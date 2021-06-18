الزمالك: حساب "الدعم" مستمر.. ولا يمكننا تعديل عقد الرعاية.. وندرس زيادة الموارد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن استمرار فتح الحساب البنكي لتلقي الدعم من محبي ومشجعي نادي الزمالك لزيادة موارد الفريق.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال الأتربي :"لم نخترع جديداً بفتح حساب لتلقي الدعم من الجمهور، هذا أمر يحدث في كل دول العالم، وسبق أن دعم تركي آل الشيخ الزمالك وكذلك الأهلي، وهذا شيء يستحق الشكر".

وأضاف نائب رئيس لجنة الزمالك :"لا نستطيع تعديل عقد الرعاية مع شركة بريزنتيشن، لكنه عقد جيد، وبعد نهايته في الموسم المقبل، سيقوم المجلس المنتخب بالاتفاق على عقد جديد، وسيساعد الفوز بالبطولات على زيادة المبلغ".

وتابع الأتربي :"لدينا 15 محل تجاري سنقوم بتسويقها، واتفقنا بالفعل مع بعض الشركات للحصول على بعض المحلات، وهذا سيزيد من دخل النادي، بالإضافة إلى أسطح المحلات التي يتم تأجيرها كذلك".

وأنهى الأتربي :"في الوقت الحالي تم الاتفاق بالفعل حول استخدام نجوم نادي الزمالك في حملات إعلانية من أجل تخفيض بعض التكاليف على النادي في العقود والصفقات".